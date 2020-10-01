شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الفنان العالمى مينا مسعود لمصريي الخارج عن مبادرة "اتكلم مصرى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان المصرى العالمى، مينا مسعود، بمبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "اتكلم مصرى"، مؤكدا اعتزازه باللهجة المصرية. وقال مينا مسعود، خلال عرض فيديو له، بفاعلية تدشين مبادرة "اتكلم مصرى"، إنه يجب على المصريين بالخارج الاهتمام بلغتهم المصرية، فهى أساس هويتهم. Advertisements وفى رسالته للمصريين بالخارج، قال: "لو نسيتوا اللغة بتاعتكم.. هييجى وقت وتحسوا أنكم ولا مصريين ولا منتمين لأى دولة تانية..اتكلم مصرى". وتأتى المبادرة فى إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعى الثقافى والقومى بين أبناء الشعب المصرى وخاصة المقيمين بالخارج، وإيمانا بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومى، لتتيح المبادرة الفرصة للشباب المصرى بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها. ويعتبر الهدف الأساسى من مبادرة "اتكلم مصرى" تعليم اللغة العربية بشكلها المصرى البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين فى الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

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