شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والتنمية المحلية يتابعان معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رصف الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات ومتابعة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية للمشروع.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق المحلية داخل محافظات المرحلة الأولى الاثنى عشر بتكلفة 2 مليارجنيه وإجمالي عدد 197 مشروع بأطوال 828 كم في محافظات (كفر الشيخ - البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - دمياط - القليوبية – الجيزة – الفيوم - بني سويف – المنيا ) ثم تطرقت المناقشات الى أخر المستجدات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل رصف الطرق المحلية داخل 27محافظة بإجمالي تكلفة 5.4 مليار جنيه حيث تم استعراض خطة تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للمرور ومراجعة الطرق المطلوب رصفها والإعداد لتوقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع.

أكد وزير النقل على أهمية تكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالية للاعمال المنفذة والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لاهميتها فى استخدام ناتج كشط الاسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم اهدار المواد و الخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد مشيرا إلى أنه يتم استخدام هذه التقنيات الحديثة فى عدد من الطرق بمحافظتى المنوفية والغربية وسيتم التوسع فى استخدامها فى باقى المحافظات.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق الداخلية للمحافظات.

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وأشار اللواء شعراوى إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار التنسيق بين الوزارات المختلفة بالحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع المهم سيكون له أكبر الآثر فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بأن هذا المشروع سيستمر فى السنوات المقبلة.

وأشار شعراوى إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الوزارتين والهيئة العامة للطرق والكباري ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات للبدء في زيارات ميدانية لتحديد مشروعات الطرق ذات الاولوية والعاجلة والمخطط تنفيذها في المرحلة الثانية لربط الطرق المحلية علي المحاور الرئيسية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها بما يحقق أهداف التنمية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم توقيع برتوكول مشترك لتنفيذ هذه المشروعات بصفة عاجلة بين وزارتي التنمية المحلية والنقل والمحافظات يتضمن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري باسناد تنفيذ هذه المشروعات والاشراف علي تنفيذها علي الشركات المتخصصة .

وأضاف شعراوى أن الوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع بما يسهم في نهو كافة هذه المشروعات خلال العام المالي الحالي ودخولها الخدمة ليستفيد منها المواطن.