شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة و الآثار» تعقد مؤتمر صحفي عالمي السبت في سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد د. خالد العناني وزير السياحة والآثار العدد النهائي للتوابيت التي تم اكتشافها في منطقة سقارة، بعد غدا السبت في مؤتمر صحفي عالمي.

سيتم الإعلان عن الرقم النهائي للاكتشافات خلال المؤتمر الصحفي،حيث ما تزال أعمال الحفائر مستمرة، ومن الممكن أن يتم اكتشاف مومياوات أخرى خلال هذه الفترة.