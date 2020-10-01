شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب القراءات يؤدون امتحانات السيرة والصرف والتربية بـ«أزهر المنيا» دون مشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي اليوم، 192 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للقراءات بالمنطقة الأزهرية في المنيا، في مواد السيرة والتربية الفنية ل«تجويد»، والصرف والدراسات الاجتماعية ل «عاليا»، والصرف وضبط القران الكريم، لقسم التخصص، داخل لجنة واحد بمجمع الفتيات بمدينة المنيا، دون مشكلات .

قال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة الأزهرية بالمنيا، تم إجراء الامتحانات وفقا للإجراءات الوقائية، ووسط إجراءات أمنية، ومراقبة امتحانات مشددة دون مشكلات أو رصد مخالفات