شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب القراءات يؤدون امتحانات السيرة والصرف والتربية بـ«أزهر المنيا» دون مشكلات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدي اليوم، 192 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للقراءات بالمنطقة الأزهرية في المنيا، في مواد السيرة والتربية الفنية ل«تجويد»، والصرف والدراسات الاجتماعية ل «عاليا»، والصرف وضبط القران الكريم، لقسم التخصص، داخل لجنة واحد بمجمع الفتيات بمدينة المنيا، دون مشكلات .
قال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة الأزهرية بالمنيا، تم إجراء الامتحانات وفقا للإجراءات الوقائية، ووسط إجراءات أمنية، ومراقبة امتحانات مشددة دون مشكلات أو رصد مخالفات
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