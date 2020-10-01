شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعود من الكويت إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعود الرئيس عبدالفتاح السيسي من دولة الكويت إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. جاء ذلك بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهوري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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