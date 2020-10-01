شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على طريق البحر في شبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام فريق الأزمات والإشغالات بمركز ومدينة شبين القناطر بحملة مكبرة على طريق البحر بالمدينة، حيث تم رفع الاشغالات ورفع عربات الكارو وتشجير الطريق بالكامل وضبط المخالفين والمتعدين على حرم الطرق. وقال اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر، إن «حملة الإشغالات مستمرة طوال ايام الاسبوع وبدأنا اليوم برفع الإشغالات الموجوده بطريق البحر بداية من المطافيء مرورا بمنطقة مسجد الغراينة حتي ميدان المحطة، وتم رفع جميع الإشغالات بالشارع ورفع الفخار الخاص بأحد الأهالي والعربات الكارو، كما تم تشجير المنطقة بالأشجار وتزيينها من قبل قسم التشجير، وتم التنبية عليهم بعدم وضع أي اشغال طريق ونظافة المنطقة بالكامل». تشجير طريق البحر فى شبين القناطر تشجير طريق البحر فى شبين القناطر الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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