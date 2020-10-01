شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الأزهر : 75 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم منذ بدء التنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر أن نحو 75 ألف طالبة وطالبة سجّلوا رغباتهم منذ بدء المرحلة الاولى للتنسيق حتى الآن .

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أنه ساد الهدوء التام مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر منذ بدء المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الأول إلكترونيًّا، والتي بدأت الاثنين الماضي، وتنتهي مساء اليوم الخميس.

وأشار فرج إلى أن غرفة عمليات متابعة مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تابعت تسجيل الرغبات وتعديلها خلال الثلاثة أيام الماضية: الاثنين والثلاثاء والأربعاء، والتي بلغت نحو 75 ألف حالة تسجيل للرغبات وتعديلها.

وأوضح فرج أن قيادات جامعة الأزهر تتابع عمليات تسجيل الرغبات الطلابية إلكترونيًّا على مدار الساعة.

وبعث مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة إلى الطلاب والطالبات الذين قاموا بعمل تظلمات في بعض مواد الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن أي طالب يحصل على أية درجات ستضاف إلى مجموعه الكلي حتى يستفيد منها عند ترشيحه للكلية الأعلى التي يرغب الالتحاق بها.

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