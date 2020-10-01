شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمرات الدعاية الانتخابية لـ «نواب المنيا»..ومظاهرة احتجاجية على انسحاب «السبيعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مرشحي انتخابات مجلس النواب في المنيا، برنامج الدعاية الانتخابية الخاص بهم، من مؤتمرات شعبية حاشدة، بعدد من القري، من أبرزها المؤتمر الجماهيري، الذي عقدة علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق، والمعروف إعلاميا، بنائب الجن والعفاريت .

كما أطلق اللواء هشام بشر، مرشح دائرة مركز المنيا، مؤتمرا جماهيريا موسعا، بمنزل العائلة بقرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، تم خلاله تبادل الآراء، حول خطة التحرك لحملة الانتخابية .

فيما تظاهر ألاف الناخبين، أمام منزل علاء السبيعي، عضو مجلس النواب الحالي، احتجاجا على انسحابه من سباق الانتخابات بنظام الفردي، بعد ساعات من إعلان أسماء المرشحين، مطالبين القيادة السياسية بتعينه في الشيوخ أو مجلس النواب المقبل .

يذكر أن محافظة المنيا تشهد منافسة بين 190 مرشحا على 16 مقعد بنظام الفردي، داخل 6 دوائر انتخابية من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا .

المنيا

المنيا

المنيا

المنيا

المنيا

المنيا