شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو وموجهو المراحل التعليمية بـ «البحر الأحمر الأزهرية» يبحثون استعدادات العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الخميس الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٠م، اجتماعا موسعا بالسادة مديري المراحل التعليمية والسادة موجهي العموم بديوان عام المنطقة، لبحث ومناقشة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م.
تناول الاجتماع مناقشة عدة نقاط من أهمها، عمل إحصاء عددي بالطلاب وعدد الفصول المتاحة ومدى كفايتها للعمل على تقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية، ومتابعة كافة التجهيزات بالمعاهد، والوقوف على حل جميع المشكلات والسلبيات بالمعاهد قبل بداية العام الدراسي، والعمل على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بجميع المعاهد.
كما تم استعراض الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وكيفية تطبيق خطة كل توجيه في ضوء الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم استعراض خطة عمل المتابعة بمعاهد البحر الأحمر بمختلف مراحلها، والتواصل الدائم والمتابعة المستمرة على مستوى الإدارات التعليمية، وتجهيز تقرير مفصل من موجه عام المادة عما تم تنفيذه ومتابعة تطبيق ذلك مع الموجه الأول وموجهى الإدارة لمتابعته مع معلمى المادة.
وأكد رئيس المنطقة على ضرورة التعاون المثمر والعمل جميعا كيد واحدة، للنهوض بالعملية التعليمية بكافة معاهد البحر الأحمر الأزهرية والارتقاء بها.
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