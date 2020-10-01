شكرا لقرائتكم خبر عن بحد أقصى 4 أدوار.. محافظ الجيزة: السماح باستئناف البناء لأصحاب رخص العقارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، عن السماح للمواطنين باستئناف أعمال الانشاءات للمباني والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء قبل وقف تراخيص البناء في 24 مايو 2020 وبحد أقصى 4 أدوار علوية، لحين اصدار الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء.

وأشار إلى أن القرار يسري على من حصل على تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق على الارض الفضاء الخاليه من أي مظاهر لبدء اعمال البناء، مؤكدًا على السماح بأعمال التشطيبات فقط للمباني والعقارات الصادر لها ترخيص بناء مسبقا (الملتزمه بنطاق الرخصة الصادرة) مع التأكيد على المرور الدوري من قبل لجان مختصه لمتابعه تنفيذ القرارات بمنتهى الدقة وعدم السماح بأي مخالفات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه برؤساء الاحياء والمراكز والذى وجه خلاله بحصر الأراضى التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشاريع اسكان حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق المتهالكة أو الخطرة أو سكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق أو توفير خدمات للسكان عليها مشيرًا إلى أن الإجراء يهدف إلى توفير إسكان حضارى يليق بالمواطن، إلى جانب ما يتم من جهود لتحسين الصورة في المدن القائمة بالفعل والقرى بما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

ولفت المحافظ إلى أن هناك توجه لدى الدولة بأن يتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمحافظة وسيتم ربطه مع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمي، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذي سيضم مختلف المديريات الخدمية.