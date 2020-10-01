شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «التعليم العالي» و«الاتصالات» تواصل زيارتها لجامعة بنى سويف لوضع تصور (road map) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت اللجنة المُشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للجامعات زيارتها لجامعة بنى سويف لليوم الثاني على التوالي وذلك لوضع تصور (road map) لجامعة بني سويف الذكية، بحضور الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات وأعضاء اللجنة.

وقال رئيس الجامعة إن اليوم الثاني يشهد دراسة اللجنة للتصنيف الدولي الخاص بجامعة بنى سويف ووسائل التحسين والتقدم في التصنيف لتحقيق تنافس على مستوى الجامعات المصرية والدولية بالإضافة إلى تطرق اللجنة في إحدى الجلسات إلى إجراء العمل الخاص باستقبال الطلاب بدء من التنسيق حتى التسكين بالكليات.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة حصلت في تصنيف شنغهاى الصيني (ARWU) والذى يعد التصنيف الأعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته، حيث حصلت الجامعة في العلوم البيطرية على الترتيب 151-200 على العالم، وعلى الترتيب 2-6 على مستوى الجامعات المصرية، ومما يعتبر تقدم ملحوظ في العلوم البيطرية عن العام الماضي بتقدم اكثر من 100 رتبة، وحصلت الجامعة في تصنيف US News على المرتبة 951 عالمياً، والترتيب 26 إفريقيا، والسابع محلياً .