شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يعلن بدء دور الانعقاد السادس لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بدء دور الانعقاد السادس قبل قليل، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في 1 أكتوبر 2020 لدور انعقاد عادي سادس. ثم تلى رئيس المجلس قرار الرئيس بفض دور الانعقاد الخامس. ونص القرار في المادة الأولى: «يفض دور الانعقاد العادى الخامس في 26 أغسطس 2020». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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