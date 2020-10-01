شكرا لقرائتكم خبر عن «رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك».. ماراثون احتفالًا بذكري نصر أكتوبر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنظيم الإدارة الماراثون القومي للدراجات تحت شعار «رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك»، الخميس المقبل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تقرر فتح باب التسجيل للاشتراك في المسابقة اعتباراً من الخميس أول أكتوبر وحتي الساعة الواحدة ظهر الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيكون بقطع مسافة 15 كيلو متر، وسباق الفتيات سيكون بقطع مسافة 7 كيلو متر، وسباق الرواد كبار السن فوق الستين سيكون بقطع مسافة 5 كيلو متر، مشيراً إلى أن المسابقة ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً من أمام نادي الصفوة الرياضي، وأن الفائز بالمركز الأول سيحصل جائزة قدرها ٢٠٠٠ جنيه، والفائز بالمركز الثاني سيحصل على جائزة قدرها ١٥٠٠ جنيه، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على جائزة قدرها ١٠٠٠ جنيه.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين، من خلال تطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعظيم استفادة الشباب من الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية المقدمة لهم بمختلف فئاتهم العمرية، والتي تساهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمي قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل على استغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع.