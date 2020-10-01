شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي لطلاب تكنولوجيا وتنمية الزقازيق السبت القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نبيل عبدالله عمر وكيل شؤون التعليم والطلاب بكلية التكنولوجيا والتنمية، جامعة الزقازيق، عن بدء إمتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2019/ 2020، والتي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، والمقرر عقدها يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 ،وتستمر حتى يوم السبت 11 من شهر أكتوبر الجاري لطلاب شعبتي العلوم الزراعية، والعلوم المالية والإدارية بالكلية.

وأكد «وكيل التعليم والطلاب» أن إدارة الكلية إتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تطهير وتعقيم للقاعات والمدرجات المحددة لإجراء الإمتحانات بها، واتخاذ جميع التدابير الواجبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،مع التشديد على إلتزام الطلاب الممتحنين والملاحظين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بارتداء الكمامات، كذلك الإلتزام بالتباعد الآمن بين الطلاب في القاعات، عدم تبادل الأدوات الشخصية للمحافظة على سلامة الجميع.

وأوضح وكيل الكلية أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الصيفي ٢٣١ طالبا من الشعبة الزراعية، و٢٨١ طالبا من الشعبة المالية والإدارية، مضيفاً أن جميع الإمتحانات ستجري بمبني التشييد بشعبة العلوم المالية والإدارية بالكلية، على فترتين صباحية ومسائية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من أتباع الإجراءات الأمنة والوقائية بين الطلاب، مشيرا أن إمتحانات المستوي الأول والثالث للشعبتين ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتي الثانية عشر ظهراً وامتحانات المستوي الثاني والرابع للشعبتين من الساعة الواحدة مساءاً حتي الساعة الثالثة عصرا