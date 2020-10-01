شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري بأسيوط يلغي قرار استبعاد ريهام عبدالفتاح بسبب تعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بأسيوط، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار استبعاد ريهام عبدالفتاح على رضا المرشحة عن الدائرة الأولى، ومقرها قسم أول أسيوط بسبب تعاطي المخدرات وإعادتها لكشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب 2020 بنفس رمزها «الفراشة».

وجاء ذلك بعد ثبوت سلبية عينة التحاليل التي أجراها الطب الشرعي للمرشحة بناءًا على طلب المحكمة بعد إقامتها لدعوة قضائية تتظلم من نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أظهرت في الكشف الطبي إيجابية تعاطيها لمادة الحشيش المخدر.

وكانت المرشحة المستبعدة ريهام عبدالفتاح تقدمت بطعن على استبعادها من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب بعد رفض مديرية صحة أسيوط بقبول تظلمها وإعادة التحليل لها بعينة جديدة لإثبات عدم تعاطيها المخدرات وأحالتها المحكمة لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحاليل لإثبات سلبية أو إيجابية تعاطيها للمخدرات.