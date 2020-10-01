شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. حملة غسيل ونظافة بشارع الألفى وسط القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت محافظة القاهرة لما نشره ”الخليج 365” بعنوان "تشويه مقاعد شارع الألفى بالقاهرة لإجبار المارة على الجلوس بالكافيهات.. صور"، حيث نفذت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع هيئة نظافة القاهرة تحت إشراف اللواء يحيى الأدغم رئيس حى الأزبكية، حملة نظافة مكبرة بشارع الألفى، لغسيل المقاعد الخاصة بجلوس المشاة.

وأكد رئيس حى الأزبكية اللواء يحيى الأدغم، أنه تم غسيل المقاعد بالمياه والصابون بالتعاون مع عمال هيئة النظافة مع المتابعة على استمرار اعمال النظافة ومنع إلقاء أي مخلفات بالشارع والتنبيه المشدد على الكافيهات والمطاعم بالحرص على أعمال النظافة ووضع صندوق لجمع القمامة أمام كل مطعم وكافيه.

Advertisements

وشهد شارع الألفي، قبل نحو 3 أعوام، أعمال تطير ضخمة ضمن خطة تطوير وإعادة القاهرة الخديوية لرونقها القديم، ليتحول شارع الألفي من النماذج الرائدة بالقاهرة، حيث يظهر شارع الألفي بشكل مميز عن كل شوارع وسط البلد، حيث خُصص للمحال وروادهم ومسار خاص للمشاة، ووُضعت فواصل بين المسارات على شكل أحواض زهور، بالإضافة إلى مقاعد لاستراحة رواد الشارع مع العمل على توحيد سلال قمامة أمام المحلات، بالإضافة إلي إنشاء كشكين للأمن لمراقبة الشارع بأكمله من خلال كاميرات مراقبة على مدار الساعة.

وبحسب أصحاب المحلات فإن الشارع تم إعادة تطوير وصيانته بمعرفة مجلس أمناء شاغلين الشارع والذي يضم عددًا من أصحاب المصالح بالشارع سواء أصحاب محال أو عقارات، تحت إشراف استشاري متخصص بالتنسيق الحضاري وتمويل هذه الأفكار دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، وذلك بحسب أصحاب المحلات.