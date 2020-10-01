شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يجدد تكليف الشيخ صفوت أبو السعود بتسيير أعمال وكيل مديرية القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا بتجديد تكليف الشيخ صفوت فاروق أبو السعود محمد بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القليوبية لشئون الدعوة والبر .

وفى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم افتتاح 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة الجمعة الماضية، ضمن 77 مسجد يتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في 13 محافظة، لافتا إلى أن المساجد الـ 3 بنطاق المحافظة هي مسجد عزبة مصطفى أفندى التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة بطوخ، والمقام على مساحة 300 متر، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيها، أما المسجد الثاني فهو مسجد محمد موسى بقرية العطارة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والمقام على مساحة 230 متر، بإجمالى تكلفة 2.5 مليون جنيها.