شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 110 شباب منهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد 110 شباب، من بينهم 6 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل41 من راغبى العمل.

وأشار أحمد حسين طليب، مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضى، إلى أن المديرية قامت فى مجال علاقات العمل بتلقى 10 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية اثنين منها، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوى أخرى، بالإضافة إلى شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال: إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 132 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 76 منشأة وعمل 14 قياسات ميدانية ، وحالة غلق إداري .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 70 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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