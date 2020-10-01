شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع غدا طقس مائل للحرارة وأمطار رعدية على بعض مناطق جنوب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائلا للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة ، يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق، ويسود طقس حار على شمال، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على

جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود اليوم الخميس، طقس مائلا للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

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ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.