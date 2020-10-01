محمد صبحى: تطبيق مبادرة "اتكلم مصرى" يتطلب تضافر الإعلام والثقافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد صبحى، على أهمية مبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "اتكلم مصرى"، مشددا على أن تطبيقها يتطلب تضافر جهود الإعلام والثقافة بروافدها.
وقال خلال كلمته بفعاليات إطلاق مبادة "اتكلم مصري" بأحد فنادق التجمع الخامس، إنه استطاع التعبير عن أهمية الهوية المصرية فى مسلسل "يوميات ونيس" على مدار 8 أجزاء.
وشدد على أهمية احترام المفرادات، واختيار الألفاظ المناسبة، وعرضها بشكل مناسب فى الدراما والفن، نظرا لتاثيرها على المجتمعات.
ويعتبر الهدف الأساسى من مبادرة " اتكلم مصرى" تعليم اللغة العربية بشكلها المصرى البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين فى الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.
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