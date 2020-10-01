شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن 3255 فرصة عمل برواتب تصل لـ 7000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 3 آلاف و 255 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 7000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 34 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال شهر أكتوبر 2020.

وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 27 مهندس إنتاج ، 53 مهندس كهرباء ، 65 مهندس زراعي ، 3 مهندسين ميكانيكا ، و 8 مهندسين عمليات ، و3 مهندسين أجهزة ، و 4 محاسبين ، و 10 أطباء بيطريين ، و374 ضابط أمن مؤهل عالي ومتوسط السن من 21 سنة حتى 40 سنة والعمل لفترة 9 ساعات ويصل الراتب لـ 3250 جنيه ، و 102 عمال خدمات ، و 30 سيدات تفتيش حتى سن 40 سنة ، و 1159 عامل إنتاج ، و 255 عامل تجميع ، و 21 عامل مخازن ، و 70 مشرف أمن ، و 40 فنى إنتاج ، و 50 مراقب جودة ، و 23 عامل مطعم ، و20 سائق رخصة خاصة مهنية ، و 70 فنى لحام كهرباء ، و 30 فنى دوكو سيارات ، و 30 فنى فيبر .

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كما تشمل الفرص مسئول مبيعات ، وعضو فريق ، وكاشير ، ومندوب مبيعات ، وعامل سنجر ، وعامل اورليه ، وعامل مكواة ، وعامل مقصدار ، ونجار ، واسترجي ، وفنى تركيبات ، وفني تحليج، ومدخل بيانات وطباخ .