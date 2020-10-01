شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه بطلاء واجهات جميع المحاكم بألوان "البيج والبنى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الخميس، مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره ومأمورية شهر عقارى وتوثيق، تنفيذاً لخطة وزارة العدل في تجديد ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.





وحضر الافتتاح من كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من قيادات الوزارة ورجال القضاء والمحامين.

كما افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل، مأمورية شهر وفرع توثيق مميكن داخل المحكمة، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها ؛ لتسهيل الخدمة على السادة المواطنين.

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ووجه الوزير إلى توحيد طلاء واجهات جميع المحاكم ليكون باللون البيج المطعم بالبني ، وعليها شعار الوزارة، واسم المحكمة، وضرورة رفع العلم في أعلى مبنى كل محكمة، والحفاظ على ماتم إنجازه من تطوير، وتحديد شخص مسئول عن ذلك ، و أوضح أنه ستكون هناك متابعة من الوزارة في هذا الأمر.

وفي نهاية اللقاء هنأ الوزير الحضور ببدء العام القضائي وتمنى التوفيق للجميع .

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، وجه رسالة لقضاة مصر الأجلاء بمناسبة بدء العام القضائى الجديد 2021، فى الأول من أكتوبر أكد خلالها أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم، لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولةٍ ويسر، وذلك من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلة، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية، وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضى، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم؛ حتى تؤدوا أعمالكم بما يليق والصورة الحضارية لمصرنا الغالية.