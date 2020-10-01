"التموين" تؤكد انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الخميس بمنافذ التوزيع وبقالين التموين على مستوى الجمهورية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول ،كما يتم طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها . يذكر أن وزارة التموين نجحت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأشهر الماضية من فتح ملف مكاتب التموين وتحويلها الى مراكز خدمة متطورة تتضمن ساحت انتظار لجلوس المواطنين داخل هذه المكاتب على غرار عمل البنوك. Advertisements

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