شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشكر سرعة استجابة النائب العام فى واقعة التحرش بأجنبية بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان، إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، لسرعة استجابة النيابة العامة فى واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان، عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام السريعة فى واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر، مثمنة الدور العظيم التى تقوم به النيابة العامة فى حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم وفقا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية.

كانت قد باشرت نيابة مدينة نصر، التحقيق مع 6 سائقين توك توك تم القبض عليهم عقب تداول مقطع فيديو يتضمن قيامهم بمضايقة فتاة تحمل جنسية أجنبية وأمرت بتفريغ الفيديو وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.

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ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال البحث والتحرى وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناه مرتكبى الواقعة 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف الجهود، تم تحديد المجنى عليها "مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر"، وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها أثناء عودتها من عملها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.