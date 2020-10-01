شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 نصائح للتعامل مع حوادث الكهرباء للحفاظ على الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها اليوم عن 4 نصائح هامة للتعامل مع حوادث الكهرباء، أولها إبلاغ الجهة المحلية المسؤلة عن الكهرباء فى المنطقة لإرسال أشخاص مدربين للتعامل مع الحادث.

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وقالت وزارة الصحة والسكان: "لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة ، كما يجب فصل التيار الكهربى من القاطع الرئيسى إذا كان بإمكانك الوصول إليه بأمان وابق بعيدا عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بالتوجه للمستشفى حال وجود أى جروح أو مشاكل صحية من خلال طلب الإسعاف.