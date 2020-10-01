شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تؤكد انتظام صرف الدفعة الثانية للعلاوات الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس، حيث أكدت انتظام الصرف اليوم الخميس لأصحاب المعاشات المستفيدين من المنافذ. كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرفت العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر الماضى من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومي ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم، حيث أشارت إلى انتظام الصرف وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتم صرف الدفعة الأولى لهم، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على أربعة أقساط، وتم صرف متجمد القسط الأول.

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وفى وقت سابق، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الحكومة تسعى إلى "رقمنة " نظام التأمين الاجتماعي، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.