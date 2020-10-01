شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تؤكد: فيضان عال وقد يستمر فى ازدياد ونستفيد من المياه بالشكل الأمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

كما تم استعراض الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإدارة فترة أقل احتياجات مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول.

Advertisements

ووجه عبدالعاطى، بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد التى تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

وقالت اللجنة إن الفيضان هذا العام عالى وقد يستمر فى ازدياد وقد تم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل وجارى متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل وينتظر أن تبدأ التصرفات فى العودة إلى معدلات مقبولة فى أعالى النيل مع منتصف أكتوبر.

وكلف وزير الرى، اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر بأن تكون فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان.