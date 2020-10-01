شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تتفق على عقد تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة - بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً مع مسئولى البنك الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة اللمسات النهائية لاتفاق التعاون بين وزارة النقل والبنك الدولى بخصوص تمويل مشروع تحديث نظم الإشارت لخط القاهرة /الجيزة / بنى سويف للسكك الحديدية بطول 125 كم وكذلك متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى مجال تحديث نظم الإشارات.

أكد الوزير، فى بداية اللقاء على أهمية التعاون مع البنك الدولى فى مختلف قطاعات النقل وعلى رأسها قطاع السكة الحديد الذى وضع خطة لتطويره وتحقيق طفرة كبيرة به منذ اليوم الاول لتولي حقيبة وزارة النقل مشيرا الى أهمية التعاون المشترك فى مجال نظم الإشارات نظرا لما تحققه من زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية مشيداً بالدور الكبير للبنك الدولى فى دعم المشروعات الخدمية فى مصر باعتباره أحد أهم البنوك العالمية التى تساعد الدول فى تحقيق التنمية الشاملة.

ثم تباحث الجانبان حول رغبة البنك الدولي في تمويل مشروع تحديث نظم الاشارت لخط القاهرة /الجيزة / بنى سويف للسكك الحديدية حيث أكد الوزير على اهمية هذا التعاون ليتكامل هذا المشروع مع المشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها لتحديث نظم الإشارات على خط الإسكندرية - القاهرة - السد العالى الذى يعتبر أهم خطوط السكك الحديدية فى مصر نظرا لربطه معظم محافظات الجمهورية وكثافة الركاب عليه واتفق الجانبان على سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل هذا المشروع الهام بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وبين البنك الدولي.

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ثم استعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها التي يقوم البنك بتمويلها، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشهد حاليا تقدماً كبيراً في معدلات التنفيذ وانه مع توقيع عقد التمويل لمشروع القاهرة/ الجيزة /بني سويف سوف تعمل جميع هذه المشروعات على التوازي .

واكد مسئولو البنك الدولي على اهمية التعاون مع وزارة النقل المصرية في هذه المشروعات التي تخدم المواطنين وتزيد من معدلات السلامة والامان وانه سيتم الاسراع خلال الفترة القادمة لإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل المشروع الجديد ليكون استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية في مجال السكك الحديدية.