شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن استئناف أعمال الإنشاءات للعقارات الحاصلة على ترخيص بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، السماح للمواطنين باستئناف أعمال الإنشاءات للمبانى والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء قبل وقف تراخيص البناء فى 24 مايو 2020 بحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين إصدار الاشتراطات البنائية الجديدة، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين الماضى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يسرى على من حصل على تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء، ولا ينطبق على الارض الفضاء الخالية من أى مظاهر لبدء أعمال البناء مؤكداً على السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء مسبقا ( الملتزمة بنطاق الرخصة الصادرة) مع التأكيد على المرور الدورى من قبل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ القرارات بمنتهى الدقة وعدم السماح بأى مخالفات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه برؤساء الأحياء والمراكز والذى وجه خلاله بحصر الأراضى التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشاريع اسكان حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق المتهالكة أو الخطرة أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق أو توفير خدمات للسكان عليها ، مشيرا إلى ان الاجراء يهدف الى توفير إسكان حضارى يليق بالمواطن هذا إلى جانب ما يتم من جهود لتحسين الصورة فى المدن القائمة بالفعل والقرى بما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

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وأشار المحافظ إلى أن هناك توجه لدى الدولة بأن يتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمحافظة وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمى موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية .

حضر الاجتماع نائبى المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.