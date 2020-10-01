شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ مصريات تم اختيارهن ضمن أفضل 30 سيدة فى صناعة الأسمنت بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى السيدات المصريات اللاتى تم اختيارهن ضمن قائمة أفضل 30 سيدة فى صناعة الأسمنت فى إفريقيا لعام 2020، من قبل منصة (افريقيا- سيم ) Africa-Cem، وهى منصة معلومات تجارية وشبكات لصناعة الأسمنت فى إفريقيا.

وأوضح المجلس فى بيان، أن القائمة استملت على أسماء خمسة سيدات مصريات، وهن كل من: الدكتورة نهى بكر رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة لافارج مصر، شيرى بشارة رئيسة قطاع الموارد البشرية لمجموعة شركات السويس للأسمنت، زينب حجازى، مدير الاتصال الاستراتيجى والشؤون العامة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة ، مروة يوسف مديرة المشتريات بسيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، وفيروز تيسير حسين رئيس القطاع القانوني لافارج مصر .

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وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها باختيار خمس سيدات مصريات ضمن قائمة أفضل 30 سيدة فى صناعة الأسمنت فى إفريقيا لعام 2020، مشيرة أنه يعد أمراً مشرفاً أن يكون للمرأة المصرية دور مؤثر ومن ضمن المشاركين الفاعلين في هذا النوع من الصناعات الهامة، مضيفة أن السيدات المصريات استطعن ان يحتلين مكانه بارزة ضمن قوائم أفضل سيدات فى العديد من المجالات، سواء على المستوى الاقليمي أوالدولي مما يدل على كفاءة المرأة وجدارتها وقدرتها على تحمل المسئولية وإثبات ذاتها وقدرتها على العطاء والنجاح في كافة المجالات .