شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تعلن صرف معاشات أكتوبر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، انتظام صرف معاشات أكتوبر من خلال أكثر من 500 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية للشريحة الأولى لصرف المعاشات، التى فتحت أبوابها لاستقبال جميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من أكتوبر.

وتابع رئيس الهيئة القومية التقارير اللحظية لغرفة العمليات المركزية تحت رئاستة المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مستوى الجمهورية وشدد على ضرورة تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف لافتا إلى أن هناك إقبالاً من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك تم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلى يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

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جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة منافذ صرف المعاشات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الخميس لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمس.

وفى سياق متصل أشاد أصحاب المعاشات بعملية الصرف من حيث التنظيم و الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية و أيضاً عملية تحويل صرف المعاشات إلى كارت ميزة، التى تتم بسهولة ويسر وخلال خمس دقائق على الأكثرو خلال الجولة التفقدية التقى رئيس الهيئة بعدد من أصحاب المعاشات، واستمع لآرائهم ومطالبهم.