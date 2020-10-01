شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع 2000 شنطة وأدوات مدرسية على الأسر الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تدشين مبادرة "أهلا مدرستى" التى تقدمها محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث وزع المحافظ 2000 شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية فى الاحتفالية التى اقيمت بحديقة الفسطاط بحى مصر القديمة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية، وتشمل قيام 38 إدارة اجتماعية بتوزيع مستلزمات المدارس ( الشنط ، والادوات المدرسية ، والزي المدرسي) علي كافة أحياء العاصمة بالإضافة الي نشر معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في كافة الأحياء للتخفيف عن أولياء الأمور .

كما أصدر المحافظ تعليماته خلال الحفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية الازمة للطلاب، مشددا على عدم إعلان أسماء هؤلاء الطلاب حفاظا على مشاعرهم.

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وأكد محافظ القاهرة ان الدولة تعمل على توفير اقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين والذي يساعد الشعب المصري على تخطي جميع الصعاب وهو ما بدا موضحا خلال أزمة كورونا.

وأشاد اللواء خالد عبد العال بدور الجمعيات الاهلية النشطة فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى واللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.