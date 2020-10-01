شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ تدريب العاملين بإدارات الأزمات على التعامل مع السيول والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات الأزمات على التطبيق العملى على أزمات الأمطار والسيول، كما ينظم المركز أيضاً 3 دورات تدريبية أخرى هى تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الاحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات فى مجال تصميم الشبكات، ويستفيد من هذه الدورات 125 متدرباً من جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، على إهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لرفع كفاءتهم وتأدية الوظائف المكلفين بها بطريقة أكثر احترافية وتوليهم المسئولية والاعتماد عليهم وصقل مهاراتهم وتمكينهم من مسايرة التقدم التكنولوجى الذى تسير فيه الدولة حالياً بما يساعد فى تحسين آليات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، لافتاً الى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها، كما يتم ترشيح المتميزين من المتدربين لتولى مناصب قيادية بمحافظاتهم .

ومن ناحية أخري، احتفل مركز سقارة اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالى واستفاد منها 125 متدرباً وهى تنمية قدرات العاملين فى مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات فى مجال استشراف المستقبل ومؤشرات التنمية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالصناديق الخاصة والشئون المالية ومشروعات إدارة المواقف والساحات .

جدير بالذكر، أن الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبى الحالى 2020/2021 تتضمن 123 دورة لحوالى 4 الاف متدرب، بإجمالى (40) أسبوع تدريبي، وتم خلال الخطة التدريبية استحداث 44 دوره جديدة ، وقام مركز التنمية المحلية بسقارة بوضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية للحفاظ على صحة وسلامة المتدربين.

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