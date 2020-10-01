شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن تخطى صادرات الثوم والفلفل والباذنجان 38 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات الثوم والفلفل والباذنجان تخطت 38 ألف طن، منها الثوم بتحقيقه ما يقرب من 34 ألف و204 طن ،وصادرات الفلفل التى بلغت 2483 طن، وباذنجان 1146 طن، منذ بدء موسم التصدير وحتى نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الماضى وسط متابعة لجميع الشحنات المصدرة من الخضروات تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية، وجارى الشحن والتصدير، وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات "الخليج 365 "،إن صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، تشهد تدفقا ملحوظا لجميع الأسواق العالمية ، مضيفا أن جميع الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ "، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتج.

وأضاف "العطار" أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا، موضحا أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

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كانت وزارة الزراعة أكدت أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .