شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يؤكد اهتمام الرئيس بتطوير المحاكم والشهر العقاري لتقديم خدمة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولي اهتماما خاصا بتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة، موضحا أن ما يتم من خطة وزارة العدل وليست المحاكم أو مكاتب التوثيق العقاري فهذا القطاع هو الذي يجسد المجهود الذي تقوم به الوزارة علي أرض الواقع.

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته باحتفالية افتتاح أعمال تطوير محكمة شبين القناطر الجزئية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، أن خطة الوزارة للتطوير كان لها محددات أساسية علي رأس هذه المحددات كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة العمل التي يعمل بها القاضي ويستفاد منها المواطن منها مباني المحاكم، كما وجه الرئيس بضرورة تعزيز القدرات الفنية والشخصية للقضاة، وضرورة التحول الرقمي، وتقديم الهدمات للمواطنين في سهولة ويسر، ومن أهم القطاعات التي تقدم تلك الخدمات قطاع الشهر العقاري.

وتابع الوزير، أن ما يحدث اليوم شئ يدعو للفخر، وفي نفس الوقت ينتابه شعور من القلق حول المحافظة علي ما تم من أعمال التطوير حتي لا يحدث تدهور وتعود تلك الأعمال كسابق عهدها من قبل، داعيا الجميع بضرورة الحفاظ عليها، مؤكدا ان ما تم من أعمال التطوير كان من تمويل المواطنين ممثلة في شكل ضرائب ورسوم وغيرها، فهم الأولي بالحفاظ عليها ليظهر الوطن بالشكل الحضاري.

وحذر الوزير، المواطنين من الالتفات للدعوات التخريبية، موضحا أن الداعين لتلك الدعوات لا يهدفون لمصلحة الوطن او المواطن بل هدفهم الأول تخريب الوطن، لكن ستظل مصر هي الحصن وستظل كذلك الملجأ لكل الدول.

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