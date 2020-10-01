"الداخلية" تطلق قافلة طبية للكشف على نزلاء منطقة سجون القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: وجه قطاع السجون قافلة طبية إلى منطقة سجون القناطر تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء. وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة لنزلاء ولا سيما الرعاية الطبية.

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