قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 73 طن كبدة فاسدة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية اليوم في ضبط أكثر من 73 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بالإسكندرية. كانت إدارة التموين بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تمكنت من ضبط ( 5220 كرتونة كبدة مستوردة وزنت 73،080 طن جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ) وذلك داخل ثلاجة تبريد كائنة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية - ملك ( صاحب شركة استيراد وتصدير ) بقصد طرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا صحتهم للخطر، وتم ضبط (أمين عهدة الثلاجة ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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