القبض على عامل هارب من حُكم إعدام في قضية قتل عمد بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية قتل عمد مختبئا داخل عقار بمنطقة السلام. كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية )، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية جنايات " قتل عمد "، والمقضي فيها بالإعدام، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالحكم الصادر ضده أقر به. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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