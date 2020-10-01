ضُبطت داخل سيارتين.. إحباط تهريب 40 طن من أحجار خام الذهب في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن في البحر الأحمر في ضبط 40 طن من أحجار الكوارتز من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب محملة على سيارتين.
كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط (عدد 2 سيارة نقل) مُحمل عليهما (كمية من أحجار الكوارتز التي تحتوي خام الذهب وزنت حوالي 40 طن)، وذلك حال سيرهما بطريق (مرسى علم/إدفو ) دائرة القسم، حيث تم ضبط أحد قائدي السيارتين بينما تخلى الآخر عن السيارة قيادته وقام بالفرار هاربا.
بمواجهة المتهم المضبوط اعترف أن المضبوطات من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بإحدى المناطق بدائرة القسم.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق
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