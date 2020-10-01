بدعوى توظيفها.. شقيقان يستوليان على 16 مليون جنيه من مواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص؛ لاشتراكه مع شقيقه في الاستيلاء على 16 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها.

أكدت معلومات وتحريات اللواء عبد العزيز سليم، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام شقيقين شريكين بمطعم كائن بمنطقة النزهة بالقاهرة "لأحدهما معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها بسلسة المطاعم المملوكة لهما مقابل ربح سنوي وعدم التزامهما بتسديد الأرباح وتهربهم من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تمكن العميد شريف فيصل والمقدم شادي مكارم والرائد محمد النويشي من ضبط أحدهما وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب وأنهما استوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو ١٦ مليون جنيه باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم وتهموه والهارب بالنصب عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.