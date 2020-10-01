جامعة الأزهر: 75 ألف حالة تسجيل رغبات وتعديل بالتنسيق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى

أكد الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، على أن مكتب تنسيق القبول بالجامعة شهد هدوءًا تامًا منذ بدء المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الأول إلكترونيًّا، والتي بدأت الاثنين الماضي، وتنتهي مساء اليوم الخميس.

وأشار فرج، في تصريحات اليوم الخميس، إلى أن غرفة عمليات مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تابعت تسجيل الرغبات وتعديلها خلال الثلاثة أيام الماضية، والتي بلغت نحو 75 ألف حالة تسجيل للرغبات وتعديلها.

وأوضح فرج أن قيادات جامعة الأزهر تتابع عن كثب عمليات تسجيل الرغبات الطلابية إلكترونيا على مدار الساعة، مؤكدًا على أن الطلاب الذين حصلوا على درجات بعد التظلمات التي قدموها في بعض مواد الثانوية الأزهرية ستضاف إلى مجموعهم الكلي حتى يستفيدوا منها عند ترشيحهم للكلية الأعلى التي يرغبون الالتحاق بها.

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