شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات برنامج «مودة» بمديرة تضامن الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فعاليات تدريب برنامج «مودة» لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، واستمرت محاضرات البرنامج على مدار ه أيام متتالية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية وشهدت إقبالا ملحوظا من الشباب المقبلين على الزواج.

وقال طارق جمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية أن المشروع القومي لبرنامج «مودة» يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية .

لافتا إلى ان المتدربين يتلقون عدة محاور نفسية واجتماعية وصحية وشرعية فضلا عن مفهوم الزواج في الأديان.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد افتتحت أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع «مودة» التي تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسرى وتعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

إنتهاء فعاليات برنامج "مودة" بمديرة تضامن الاسكندرية

إنتهاء فعاليات برنامج "مودة" بمديرة تضامن الاسكندرية

إنتهاء فعاليات برنامج "مودة" بمديرة تضامن الاسكندرية

إنتهاء فعاليات برنامج "مودة" بمديرة تضامن الاسكندرية