شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. إتحاد عمال مصر يشارك في احتفالية ذكرى أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ونقاباته العامة الـ27،وإتحاداته المحلية ،ومؤسساته الثقافية والإجتماعية ،غداً الجمعة ،في تظاهرة في حب مصر،بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة .

وجاء في بيان صحفي صدر اليوم الخميس عن "الإتحاد العام" برئاسة جبالي المراغي ،أن هذه التظاهرة الوطنية التي يشارك فيها قوى وطنية من كافة التيارات ،يحرص ممثلي العمال على المشاركة الفعالة فيها ،إستمراراً للدور التاريخي والوطني للملايين من عمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات.

وبدأ رؤساء النقابات العامة في عملية الحشد والتجهيز للمشاركة في تمام الساعة الواحدة ظهر غداً ،بلافتات ،وشعارات لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ووزير الدفاع ،القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى أكتوبر التي تحقق فيها النصر والعبور ،وكذلك تجديد الثقة في الرئيس ،وتفويضه مجدداً ،والقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج ،إضافة إلى دعم ومساندة المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وترفع الإنتاج ،والتأكيد على تأييد تصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها،والحفاظ على حقوق العمال المشروعة .

من ناحية أخرى تلقى رؤساء الإتحادات المحلية في كافة المحافظات رسالة من أمين عام "عمال مصر" محمد وهب الله بهدف المشاركة الفعالة أمام مقرات الاتحادات وايضا في الميادين العامة ،لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ،وايضا في معركة التنمية والعبور والتعمير.