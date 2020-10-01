شكرا لقرائتكم خبر عن رفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بالمانجو على طريق «سفاجا الغردقة».. وفتح الطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، رفع آثار حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بمانجو للتصدير مما تسبب في قطع طريق سفاجا- الغردقة وتعطل حركة المرور بالكيلو ٢٥.

أوضحت «رئيس المدينة» انه بانتقال إدارة المرور وقسم الشرطة تبين أن سبب الانقلاب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انقلاب سياره براد محمله ب٢٥ طن مانجو معدة للتصدير بالكيلو ٢٥ طريق سفاجا- الغردقه.

وأضافت «المغربي» أنه لا يوجد أي خسائر أو اصابات في الأرواح حيث تم اغلاق الطريق بمساعدة رجال المرور ورفع المقطورة والحمولة بمعدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لتسيير الحركه المرورية.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن أوناش مجلس المدينة قامت برفع آثار الحمولة من وسط الطريق وإعادة فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى بالكامل أمام السيارات بعد توقفها لمدة ساعة تقريبا.