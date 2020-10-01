شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تستقبل عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت رئيس المدينة ضرورة التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم .وأشارت «المغربي» إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمدينة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية.
مشددةً على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين .
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