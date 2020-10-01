شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: الرئيس يتابع خطة تطوير المحاكم ويحذر من الالتفات للدعوات التخريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد المستشار عمر مروان وزير العدل ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اولي اهتماما خاصا بتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة موضحا أن ما يتم من خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم أو مكاتب التوثيق العقاري فهذا القطاع هو الذي يجسد المجهود الذي تقوم به الوزارة على أرض الواقع.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته باحتفالية افتتاح أعمال تطوير محكمة شبين القناطر الجزئية بحضور اللواء عبدالحميد الهجان أن خطة الوزارة للتطوير كان لها محددات أساسية على راس هذه المحددات كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهيئة بيئة العمل التي يعمل بها القاضي ويستفاد منها المواطن كما وجه الرئيس بضرورة تعزيز القدرات الفنية والشخصية للقضاة وضرورة التحول الرقمي وتقديم الهدمات للمواطنين في سهولة ويسر، ومن أهم القطاعات التي تقدم تلك الخدمات قطاع الشهر العقاري.

وتابع الوزير أن ما يحدث اليوم شئ يدعو للفخر، وفي نفس الوقت ينتابه شعور من القلق حول المحافظة على ما تم من أعمال التطوير حتي لا يحدث تدهور وتعود تلك الأعمال كسابق عهدها من قبل، داعيا الجميع بضرورة الحفاظ عليها، مؤكدا ان ما تم من اعمال التطوير كان من تمويل المواطنين ممثلة في شكل ضرائب ورسوم وغيرها فهم الأولي بالحفاظ عليها ليظهر الوطن بالشكل الحضاري.

وحذر الوزير المواطنين من الالتفات للدعوات التخريبية موضحا أن الداعين لتلك الدعوات لا يهدفون لمصلحة الوطن أو المواطن بل هدفهم الأول تخريب الوطن لكن ستظل مصر هي الحصن الحصن وستظل كذلك الملجأ لكل الدول، طلبا للامام واكل العيش، تحت قيادة سياسية حكيمة على راسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد الوزير أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.

قال أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين مشيرا إلى ان محكمة شبين القناطر تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة

اما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.

أضاف الوزير ان خطة الوزارة لتطوير المحاكم تهدف إلى تطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذي تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة

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رافق الوزير خلال الإفتتاح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الإبتدائية وعددا من الشخصيات القضائية والعامه والشعبية والمحامين بشبين القناطر واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر

يذكر ان محكمة شبين القناطر الجزئية تقام على مساحة ٣٠٠٠م تقريبا وتتكون عدد الأدوار دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية ومبنى ملحق داخلها خاص بمحكمة الأسرة

كما تم ايضا إنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب شهر العقاري داخل المبنى وملحق به مكان انتظار للجمهور سابق التجهيز ضمن خطة وزراة العدل لرفع كفاءة مباني المحاكم والشهر العقاري حيث تم رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور.

كلمة وزير العدل فى شبين القناطر

كلمة وزير العدل فى شبين القناطر

كلمة وزير العدل فى شبين القناطر