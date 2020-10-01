«أطباء البحر الأحمر» تعلن تجهيز مكتبة اليكترونية بالمجان لطلبة الدراسات العليا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة الأطباء بالبحر الأحمر، الانتهاء من عمل مكتبة اليكترونية داخل مقر نقابة أطباء البحر الأحمر، وذلك لخدمة جموع الأطباء بالمحافظة لعمل جميع الرسائل والأبحاث العلمية، وتم تزويدها بالمواد العلمية في مختلف التخصصات لمساعدة أطباء المحافظة في الدراسات العليا ( دبلوم. ماجستير. دكتوراة. زمالة )
وأكد الدكتور أحمد عبدالمالك نقيب أطباء البحر الأحمر، أن المكتبة مجهزة بشبكة إنترنت فائق السرعة وخدمة طباعة الرسائل، وذلك بالمجان لجميع الأطباء.
وأشار إلى أن من يرغب في الاشتراك المجاني بالمكتبة تسجيل اسمه بالنقابة لتنظيم المواعيد، حيث إن المكتبة تستوعب طبيبين في كل زيارة.
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