شكرا لقرائتكم خبر عن هل التدخين ينقض الوضوء؟ إجابة دار الإفتاء تتصدر اهتمامات المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر سؤال هل السجائر تبطل الوضوء؟ اهتمام الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد رد دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وجاء الرد من خلال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نافيًا الأمر، ومؤكدًا أن السجائر لا تبطل الوضوء حتى لو كانت محرمة، وأشار إلى أن حكم الدخان اختلف فيه العلماء، فهناك من ذهب إلى حرمة الدخان وهناك من قال انه جائز أو مباح، أما الضرر الذي ينتج عنه من وجهة نظر المبيحين له فهو ضرر نسبي وغير متحقق بشكل يقيني مع كل مدخن.

وأضاف ممدوح أن الحرمة لأمر طاريء أو خارج وليس لمجرد التدخين، أما من حرمه فحرمه لمظنة الضرر، فهو بمثابة المحرم، كما أن فيه اتلاف للمال، قائلاً في إجابته: «ولنقاش حول الدخان قائم منذ القرن العاشر بين مانع ومجيز والخلاف لم يرتفع كما يتوهم البعض في هذا العصر» يؤكد ممدوح مضيفًا أن البعض يظن أن الخلاف أرتفع لأن الأطباء قالوا بضرره وهذا خطأ، موضحًا أنه في كل الأحوال لا علاقة أبدًا بين شرب الدخان وبين الوضوء سواء كان محرمًا أو لا.

وفي وقت سابق، كان قد ورد نفس السؤال لدار الإفتاء نصه: «هل التدخين ينقض الوضوء؟»، قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن التدخين لا ينقض الوضوء، وأضاف أنه يستحب للمسلم أن يُطهِّر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين.