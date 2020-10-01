شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع» يدعو أعضائه للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا حزب التجمع كل أعضائه وأصدقائه وكافة جموع الشعب المصرى للمُشاركة في احتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم، غدا الجمعة، في الميادين الرئيسية بالمحافظات.

كما دعا الحزب، في بيان، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة ٣٠ يونيو، والرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها، «اتساقا مع موقفنا الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكيدا لرفضنا كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة».

وتابع البيان: «بهذه المناسبة الوطنية يجدد حزب التجمع الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية»، مختتما: «عاشت مصر دولة دولة مدنية.. ولا عزاء للمتاجرين بالدين».