شكرا لقرائتكم خبر عن ختام امتحانات الدور الثاني بكلية التربية جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت امتحانات الدور الثانى في كلية التربية بجامعة العريش، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم في اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني، وسط إجراءات احترازية ووقائية في مواجهة كورونا.

وأكد الدكتور رفعت عمر عزوز، عميد كلية التربية بجامعة العريش، على أن الامتحانات مرت بهدوء وبدون أي شكوى أو مشكلة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والملاحظين وأعضاء الكنترول، وكذا مراعاة القواعد والشروط المقررة من مجلس الجامعة وفقا للاشتراطات المحددة من المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب، علاوة على تخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أي طالب ولمواجهة الطوارئ، وأنه تم توفير كل احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.

وأعلن الدكتور أحمد سلمي أرناؤط، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب عن انتظام الامتحانات، وأن عدد الطلاب الذين لهم دور ثان يبلغ 60 طالبا وطالبة من مختلف الفرق الدراسية وفي جميع الشعب، مشيرًا إلى أن التصحيح يجري أولا بأول تمهيدًا للانتهاء منه وإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن حتى يستعد الطلاب لبدء العام الدراسى الجديد.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور عصام عطية عبدالفتاح، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن امتحانات تمهيدي الماجستير والدكتوراة تواكبت مع امتحانات الدور الثاني، ويؤديها 27 دارسًا ودارسة لتمهيدي كل من الماجستير والدكتوراة بالكلية.

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